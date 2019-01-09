Dörtyol’un 97. Kurtuluş Yıl Dönümü Düzenlenen Törenlerle Coşkuyla Kutlandı

Dörtyol’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları bugün saat 09 ‘da milis kuvvetler tarafından hükümet konağının düşman işgalinden kurtarılması, ardından da anıt alanına çelenk sunularak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması başladı.

Protokolün halkın bayramını kutlamasının ardından Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy törende yaptığı konuşmada, “Milli mücadelenin ilk kurşununu sıkarak tarih sahnesinde yerini alan kahraman Dörtyol’un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını büyük bir coşkuyla onurla kutluyoruz. 97 yıl önce yürekleri vatan sevgisiyle dolu gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm Dörtyol halkı kısıtlı imkan ve imkansızlıklar içerisinde kanları, canları pahasına işgalci ve düşman kuvvetlerine karşı savaşarak onları bozguna uğratmışlar. Bizler de Yüce Atatürk başta olmak üzere ecdadımızdan ve şehitlerimizden aldığımı bu kutlu emanete yiğit Dörtyol’un şehrül emini olarak aynı şuur, şevk, onur ve gururla koruyarak hak ettiği noktaya ulaştırmak için yılmadan çalışacağız. Milli ruhun şahlandığı şehrimizin 19 Aralık 1918’de düşmana karşı ilk kurşunu sıkan başta Kara Mehmet Çavuş, Kara Hasan Paşa gibi nice yiğitlerin torunlarının ve tüm hemşehrilerimin 9 Ocak Kurtuluş Bayramı kutlu olsun” dedi.

Kuvayi Milliye Derneğinin halkoyunları gösterisini şiirlerin seslendirilmesi takip etti.

Atatürk Ortaokulu Öğrencilerinin halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı.

Mehteran takımının gösterisini 97. kurtuluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilerin ödül töreni takip etti.

Anıt alanındaki kutlamalar tören geçişi tamamlandı.

Bu gün akşam ise Dörtyol Belediyesi tarafından Milli Mücadele Kahramanlarından Kara Hasan Paşanın adını taşıyan sosyal tesislerde Bedirhan Gökçe tarafından bir şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

Yarın akşam saat 19’da Halk eğitim Merkezi salonunda gerçekleşecek olan oratoryo ve tiyatro gösterisi ile etkinlikler tamamlanmış olacak.

Bölge 10 gündür aralıksız yağışlara bağlı olarak hava muhalefeti yaşanmaktaydı. Bugün ise oldukça açık ve güneşli bir hava hakim. Bundan istifade eden hemşerilerimiz de tören alanını doldurdu.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol