Döviz artışını bahane edip zam yapan esnaf denetlenecek

Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, girdi maliyeti ve döviz kuru artışından etkilenmemesine rağmen, etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız ticari uygulamalarda bulunan işyerlerinin denetlediğini, milli ekonomiye zarar veren tacirler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu. Açıklamada, son günlerde döviz kurunda yaşanan artışla birlikte, bazı esnaf ve tacirlerin satışa arz etmiş oldukları mal veya hizmetlerde girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yaptıklarının gözlendiği belirtildi.

ALDATICI TİCARİ UYGULAMALAR KAPSAMINA ALINDI

Yazılı açıklamanın devamında şöyle denildi: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işleminin zayıf tarafını oluşturan ve ekonomik menfaatlerinin korunması gereken tüketicilerimizin korunması için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale geldiğinden bu tür haksız ticari uygulamalar Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış ve “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” maddesi eklenerek aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan ya da bozma ihtimali olan ticari uygulamalar yasaklanmış olup, Ticaret İl Müdürlüğümüzce gerekli denetimler devam etmektedir. Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız ticari uygulamalarda bulunan ve milli ekonomiye zarar veren esnaf veya tacirler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.”