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Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyada rekor kırdı186 defa okundu

kategorisinde,22 Ara 2018 - 16:06 tarihinde yayınlandı
Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyada rekor kırdı

Osmaniyeli Down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat’ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Her Türk erkeğinin hayali olan askerlik görevini sembolik olarak yapan down sendromlu Erat’ın, muhteşem komando andı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Asker veya polis üniforması giyerek onlara olan sevgisini her fırsatta ifade eden Down sendromlu Ali Erat’ın komando andı hayali, Garnizon komutanlığı ziyareti sırasında kahraman bir Mehmetçik tarafından gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre en çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye’de Down sendromlu Ali Erat’ın bu muhteşem andı sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekorları kırdı. Muhteşem görüntü ise cep telefonları kameraları ile kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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