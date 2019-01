Down sendromlu taraftara sürpriz ziyaret

Osmaniye Futbol Kulübü (FK) sevdalısı 8 yaşındaki down sendromlu Ömer Efe Şengül’e, 7 Ocak Taraftarlar Derneği üyeleri, takım oyuncuları ve yöneticileri tarafından sürpriz ziyarette bulunuldu. Takımım iç saha maçlarını ailesi ile birlikte mümkün olduğunca takip edebilen Ömer Efe’ye, ziyaret anısına Osmaniyespor FK kaşkolü ve takım formasından hediye edildi. Ömer Efe Şengül, kısa süre önce sosyal medya üzerinden, taraftarlar derneği sayfasına ulaşarak, kendisinin de fanatik bir Osmaniyesporlu olduğunu ve sporcuları ile bir araya gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine, 7 Ocak Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, takım oyuncusu Sergen Ekinci ve Yardımcı Antrenör Mehmet Çetin ile birlikte Down sendromlu Ömer Efe Şengül, Yaveriye TOKİ konutlarındaki evinde ziyaret etti. Fanatik bir Osmaniyespor FK taraftarı olan Ömer Efe Şengül, ziyaretçilerine tek tek sarılarak teşekkürlerini iletti. Dernek Başkanı Sedat Köle, küçük taraftar Şengül’e isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Sosyal medyadan bizlere ulaşan Osmaniyespor sevdalısı down sendromlu küçük kardeşimiz Ömer Efey’i evinde yönetim kurulumuz, futbolcumuz Sergen Ekinci, Yardımcı hocamız Mehmet Çetin ile ziyaret ederek isteğini yerine getirip hediyelerini verdik. Küçük kardeşimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere.” diye konuştu.

Haber:İbahim EMÜL/OSMANİYE