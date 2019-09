Dr. Öznavruz: Bir intihar, 135 kişiyi etkiliyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Özmavruz, her bir intiharın, yaklaşık 135 kişiyi şiddetli üzüntü veya başka şekilde etkilediğini belirterek, “Bu da, yılda 108 milyon kişinin intihar davranışından derinden etkilendiği anlamına gelir.” dedi. “10 Eylül Dünya İntihar Önleme Günü” dolayısıyla yazılı açıklama yapan Müdür Öznavruz, intiharın önlenmesinin evrensel bir sorun olmaya devam etmekte olduğunu ifade etti. İntiharın, her yaştan insan için küresel olarak en önemli 20 ölüm sebebi arasında olduğunu kaydeden Öznavruz, “Her 40 saniyede bir intihara denk gelen 800 bin den fazla ölümden sorumludur.Kaybedilen her bir yaşam, birinin eşini, çocuğunu, ebeveynini, arkadaşını veya meslektaşını temsil eder. Her bir intihar, yaklaşık 135 kişiyi şiddetli üzüntü veya başka şekilde etkiler. Bu da, yılda 108 milyon kişinin intihar davranışından derinden etkilendiği anlamına gelir. İntihar davranışı hem intiharı içerir aynı zamanda intihar düşüncesi ve intihar girişimlerini de kapsar. İntihar genetik, psikolojik, sosyal, kültürel ve diğer risk faktörlerinin bir araya gelmesinin, bazen de travma ve kayıp deneyimleriyle birleşmesinin bir sonucudur.” iye bilgi verdi.

İNTİHARI ÖNLEMEK ÇOĞU ZAMAN MÜMKÜN

İntiharı önlemek çoğu zaman mümkün olduğuna dikkat çeken Dr. Öznavruz şunları söyledi: “Toplumun bir üyesi olarak, bir çocuk olarak, bir ebeveyn olarak, bir arkadaş olarak, bir meslektaş veya bir komşu olarak fark yaratabilirsiniz. Konuyla ilgili farkındalık yaratabilir, intihar nedenleri ve intihar için uyarı işaretleri hakkında eğitim verebilir, topluluğunuzda sıkıntı çekenlere merhamet ve bakım gösterebilir, intihar davranışı ve zihinsel sağlık sorunları ile ilgili damgalanmayı sorgulayabilir ve kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. İntiharı önlemek için çalışmak gerekir! Bu çalışmanın olumlu yararları sonsuz, sürdürülebilir ve büyük bir etkiye sahip olabilir.Çalışma, yalnızca sıkıntı çekenleri değil aynı zamanda sevdiklerini, bölgede çalışanları ve bir bütün olarak toplumu da etkileyebilir.Dünyanın her yerinde mücadele edenlere ulaşmak için kanıta dayalı intihar önleme faaliyetleri geliştirilmeye çalışılmalıdır.”

BİR ARAYA GELMEK İNTİHARI ÖNLEMEK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR!

İntiharı önlemenin birçok kişinin çabasını gerektirdiğini vurgulayan Öznavruz, “Aile, arkadaşlar, iş arkadaşları, topluluk üyeleri, eğitimciler, dini liderler, sağlık uzmanları, siyasi yetkililer ve hükümetleri kapsar. İntiharı önleme, birey, sistem ve topluluk düzeyinde çalışmayı kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirir. Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çoklu seviyelere yayılması ve çoklu müdahaleler içermesi durumunda daha etkili olacağını göstermektedir.Bu, sosyal ve politika reformları içeren ve topluluk içerisinde ortaya çıkan müdahalelerin yanı sıra doğrudan bireylere verilen müdahalelerin de dâhil edilmesini gerektirir. İntihar davranışının önlenmesinde ortak hedefimize ulaşmak için bizler toplumun üyeleri olarak çok disiplinli bir yaklaşım kullanarak koordine bir şekilde işbirliği yapmalıyız.” dedi.

HERKES İNTİHARIN ÖNLENMESİNE KATKIDA BULUNABİLİR!

Dr. Hasan Öznavruz, intihar davranışının evrensel ve sınırlarının bilinmemekte olduğunu, bu yüzden herkesi etkilemekte olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “Her yıl intihar davranışından etkilenen milyonlarca insanın özel bir iç görüsü ve benzersiz düşünceleri vardır.Araştırma, müdahale ve değerlendirmelerin içerisine intiharı deneyimlemiş insanların katılımı, intihar davranışını ele alan her kurumun çalışması için merkezi olmalıdır.”

Share This: