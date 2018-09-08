Dr. Öznavruz: Her 40 saniyede 1 kişi intihar ediyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle ölmekte olduğunu belirterek, “Bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüm demektir.” dedi. 2003 yılından bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 Eylül tarihinin “Dünya İntiharı Önleme Günü” olarak ilan edilğini kaydeden Öznavruz, ölümle sonuçlanan her intihar için 25 kişinin intihar girişiminde bulunduğunu ve çok daha fazla kişinin de intiharla ilgili ciddi düşüncelerinin var olduğunu kaydetti. Kaybedilen her hayatın, birinin eşini, çocuğunu, ebeveynini, arkadaşını veya meslektaşını temsil etmekte olduğunu aktaran Dr. Öznavruz, “Her bir intihar yaklaşık 135 kişinin bu durumdan yoğun bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Bu, tüm dünyada her yıl intihar davranışı ile derinden etkilenen 108 milyon insana denk gelmektedir.” diye bilgi verdi.

İNTİHARI ÖNLEME BÜYÜK ORANDA MÜMKÜN

İntiharı önlemenin büyük oranda mümkün olduğuna değinen Hasan Öznavruz, “İntiharın önlenmesinde kilit oyuncu sizsiniz! Toplumun bir üyesi olarak, çocuk olarak, ebeveyn olarak, arkadaş olarak, meslektaş olarak veya komşu olarak kişilerin hayatında bir fark yaratabilirsiniz. İntihar davranışını önlemek için her gün yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin her fırsatta konuyla ilgili farkındalığı arttırabilir, intihar nedenleri ve intihar amaçlı uyarı işaretleri hakkında kendinizi ve başkalarını eğitebilir, çevrenizde sıkıntı yaşayanlara şefkat gösterebilir, yine kendi çevrenizdeki kişilerin intihar, intihar davranışı ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili ön yargılarını onlara fark ettirebilir, kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.” dedi.

‘YARGILAMADAN DİNLEMEK FARK YARATABİLİR’

İntiharın önlenebilir olduğunu ve eğer bir kişinin intihar düşüncesi olduğuna inanıyorsanız bunu kişiyle konuşmaktan korkulmaması gerektiğini belirten Öznavruz şöyle devam etti: “Yargılamadan, sevecen ve basit bir biçimde kendine zarar verme düşüncesi olup olmadığını sorun. İntihar girişiminde bulunmuş kişiler genellikle ölmek istemediklerini bunun yerine birinin kendilerine müdahalede bulunup onları durdurmasını istediklerini belirtirler. Çoğu, umutsuzluklarını hisseden ve onlara iyi olup olmadığını soran birilerini aradığını söyler. Nazik bir söz söylemek ve yargılamadan dinlemek fark yaratabilir.”

“BİR ARAYA GELMEK İNTİHARI ÖNLEMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İntiharı önleme çalışmalarının önemli ve işe yaramakta olduğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, “Bu çalışmaların sürdürülebilir olması etkisini artırabilir. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirir. Aile, arkadaş, iş arkadaşları, topluluk üyeleri, eğitimciler, dini liderler, sağlık profesyonelleri, politik yetkililer ve hükümetler bu çalışmaların içinde yer alır. İntiharı önleme çalışmaları, birey, sistem ve topluluklar düzeyinde çalışmaları kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirir. Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çok boyutlu ve çoklu müdahaleler içermeleri halinde çok daha etkili olacağını göstermektedir. İntihar davranışını kamusal olarak önleme konusundaki ortak amaca ulaşmak için kurumsal olarak ve toplumun bir üyesi olarak işbirliği içinde çalışmalıyız.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE