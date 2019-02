Dr. Öznavruz: Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi sigaradan ölüyor

OSMANİYE İL Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edilmekte olduğunu söyledi. Tütün ürünleri tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zarara karşı yürütülen mücadele kapsamında “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü”nün tüm dünyada anlamlı ve önemli bir gün olarak değerlendirilmekte olduğunu belirten Öznavruz, “Bu yıl 9 Şubat günü sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç günü olabilir. Bir bağımlılık olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabalar çok değerlidir.” dedi. KİŞİ VE TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEKTE Sigara kullanımının, halk sağlığını tehdit eden mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorun olduğunun altını çizen Öznavruz, “Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara ve psikolojik sorunlara neden olarak kişi ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Sigara ve tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ayrıca sigara önemli bir halk sağlığı sorunu olarak çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Kanser, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi bir çok hastalığa yol açmaktadır. Sigara kullanımı sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir.” diye konuştu. Dr. Hasan Öznavruz, sigarayla mücadele kapsamında sigara içip, bırakmak isteyen kişileri, sigara Bırakma Danışma hattını aramalarını isteyim, ardından Osmaniye, Kadirli ve Düziçi Devlet Hastanelerinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.