Dr. Öznavruz: Talasemi evliliğe engel değil

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, telesami hastalığının evliliğe engel olmadığını söyledi. Dr. Öznavruz, bu hastalığın temasla ya da başka bir şekilde bulaşmayacağını belirterek, Talasemi taşıyıcılığının kalıtsal bir özellik olduğunu kaydetti. Hastalığın çeşitli tiplerinin anne ya da babadan genler yoluyla çocuğa aktarıldığını aktaran Öznavruz, taşıyıcı çiftlerin, gebelik öncesi tanı yöntemleri kullanılarak sağlıklı bir bebek sahibi olabileceklerini, bu sebeple riskli bölgelerde yaşayan gençlerin mutlaka evlilik öncesi Talasemi testi yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Toplumdaki Talasemi taşıyıcılarının, normal görünümde olduklarından, özel Talasemi testleri yapılmadıkça taşıyıcı olup olmadıklarının anlaşılamayacağını ifade eden Dr. Öznavruz, “Kan, vücudun hayati bir sıvıdır. Kandaki alyuvarlar içerdikleri hemoglobin ile dokulara oksijen taşırlar. Hemoglobin yapısında bulunan globinin sentez bozuklukları ‘’Hemoglobinopati’’ olarak adlandırılan hastalıklara yol açar. Talasemiler de bu hastalıklar arasında yer alır. Beta Talasemi ’de (Akdeniz Anemisi) hemoglobinin yapımında yetersizlik ve bozukluk nedeniyle kanın doku ve organlara götürdüğü oksijende azalma olmaktadır. Ülkemizde Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanununun çıkarılması ile hemoglobinopati ile mücadele yasal dayanak temelinde hız kazanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından riskin yüksek olduğu 41 ilde Hemoglobinopati Kontrol Programı yürütülmektedir. Program kapsamında ilimizde Evlenmek için Belediye Evlendirme Dairelerine başvuran tüm çiftler sağlık raporu için Aile Hekimliklerine yönlendirilmektedir. Aile Hekimliklerine başvuran çiftlerden Talasemi testi için kan alınarak tetkik yapılması sağlanmaktadır. İlimizdeki Halk Sağlığı Laboratuarlarında verilen numuneler incelenerek sonuçları yine başvuru yapılan Aile Hekimliklerine bildirilmektedir.Başvuru yapan çiftler yine ilk başvurdukları Aile Hekimliklerinden sonuçlarına almaktadırlar.” dedi. Test yaptırmayan çiftlerin resmi nikahının yapılmamakta olduğunu söyleyen Dr. Öznavruz, “Evlilik öncesi tüm başvuranlara sonuca göre özellikle şüpheli, hasta ve taşıyıcılık durumlarında Aile Hekimi tarafından hastalık ile ilgili danışmanlık eğitimi verilmektedir.bazı durumlarda başvuranlar 3.basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir. Test sonucunda çıkan taşıyıcılık evlenmeye engel bir durum değildir. Amaç özellikle taşıyıcılığı tespit ederek çiftlerin gerekli önlemleri almalarının sağlanmasıdır.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE