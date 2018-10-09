Dr. Öznavruz: Teknoloji gençleri yalnızlaştırmakta

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, gençlerin birçoğunun, teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığının onları yalnız hissettirmekte olduğunu ifade etti. 10 Ekim gününün, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmekte olduğunu kaydeden Müdür Öznavruz, bu yılki temanın ise “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlendiğini söyledi. Öznavruz, bu tema çerçevesinde yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı, uzun vadeli çalışmalarda ise gençlerin dayanıklılığını arttırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemeyi hedeflendiğini belirtti.

HIZLI DEĞİŞİM OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gençlik döneminin, bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir dönem olduğunun altını çizen Dr. Öznavruz şöyle devam etti: “Günümüz gençleri daha önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kalmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir.Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmektedir.Ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedir. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.” Dr. Hasan Öznavruz, Osmaniye’de gençler ve ruh sağlığına dikkat çekmek amacıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gençlerin ruh sağlığını güçlendirilmesine yönelik farkındalık eğitimleri düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE