Dr. Öznavruz: Türkiye’de 1998’den bu yana hiçbir çocuk felci vakası tespit edilmedi

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Türkiye’de, 26 Kasım 1998 tarihinden sonra çocuk felci ‘poliomiyelit’ vakasının tespit edilmediğini söyledi. Çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapıldığına dikkat çeken Dr. Öznavruz, hastalık yok edilme aşamasına getirildiğini belirterek, “Dünyada, 1988 yılında 350 bin olan vaka sayısı, 2017 yılı sonu itibariyle 37 vakaya gerilemiştir.” dedi. Aşı haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Dr. Öznavruz, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere aşı uygulandığını ifade etti. Bütün çocukların doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanması gerektiğini söyleyen Öznavruz, “Aşılar sadece çocuklar için değildir. Birçok erişkin aşıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bu nedenle her genç, yetişkin ve yaşlı kimse bağışıklamadan yararlanmalıdır. Bu nedenle sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanoz, difteri, grip, pnömokok hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. Bazı hastalıklar için risk grubunda kabul edilen erişkinler de sağlık kuruluşlarına başvurarak yapılması gereken aşılar konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır. Hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliğine göre gerekli aşıları yaptırmalıdırlar. Ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artmasıyla, kronik hastalıklar da da kalp, akciğer, böbrek hastalıkları, şeker ve benzerleri gibi buna bağlı bir artış meydana gelmekte olup bu durum erişkin bağışıklamasının giderek daha da ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle erişkinler de kendileri için uygun aşılama şeması konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır.” dedi. Aşı uygulamalarının, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmakta olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, şunları söyledi: “Aşı takviminde yer alan aşılar çocukluk yaş grubu ve risk gruplarında yer alan kişilere Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Grip aşısı, Polisakkarit Pnömokok aşısı ve Hepatit A aşısı SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)’da belirtilen risk gruplarına göre sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmektedir. Daha önce büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir. Hastalık etkeni yok edildiğinden çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmamış ve aşılama durdurulmuştur. Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan poliomiyelit çocuk felci hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına getirilmiştir. Dünyada, 1988 yılında 350.000 olan vaka sayısı, 2017 yılı sonu itibariyle 37 vakaya gerilemiştir. Ülkemizde son polio vakasının görüldüğü 26 Kasım 1998 tarihinden sonra poliomiyelit vakası tespit edilmemiştir. Ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002’de “Poliodan Arındırılmış Bölge” Sertifikası ile belgelendirmiştir. Beklentilerimiz; Aşılamanın önemini her fırsatta vurgulayalım. Çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım. Aşılanma şansını kaçıranlar var ise aşılanmaları için sağlık kuruluşlarına götürelim. Sağlıklı bir toplumun gereği için aşılama hizmetinin vazgeçilemez olduğu bilincini tüm kesimlere ulaştıralım. Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım. Erişkinlerde ve risk gruplarındaki bağışıklama çalışmalarını destekleyelim.”

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