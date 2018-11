Dr. Öznavruz: Türkiye’de 25 bin 559 kişi organ nakli bekliyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artmakta olduğunu belirterek, şuan Türkiye’de; 22 bin 359 kişinin böbrek, 2 bin 129 kişinin karaciğer ve 1071 kişinin ise kalp nakli için beklemekte olduğunu söyledi. Dr. Öznavruz, güncel rakamlara göre ülke genelinde 386 bin 707 kişinin organ bağışında bulunmuş olduğunu, Osmaniye’de ise bu sayının 449 olduğunu belirterek, “Her yıl binlerce kişi organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmektedir.Organ bağışı konusunda duyarlı olalım ve etrafımızdaki kişileri de Organ Bağışı Yapmaya teşvik edelim.” dedi.

18 YAŞINDAN BÜYÜK HER FERT ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR

Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine organ bağışı dendiğini ifade eden Öznavrz, “Yasal düzenleme ile 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan her fert organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine,canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denir. Organ nakli son evredeki organ yetmezliği için en iyi hayat kurtarma yoludur.Tıp bilimindeki gelişmeler her geçen gün hız kazanmakta, dünyada ve ülkemizde konusunda uzman hekimlerimizce başarılı nakiller yapılmakta ve hastalarımızın tekrar sağlığına kavuşması sağlanmaktadır.” diye bilgi verdi.

ORGAN VE DOKU BEKLEYEN HASTA SAYISI ARTIYOR

Yeterli personel, tıbbi ve teknik donanıma sahip olunması ve yoğun bakım ünitelerinde her gün onlarca hastaya beyin ölümü tanısı konulmasına rağmen kadavra donör sayısındaki yetersizlik nedeniyle organ ve doku bekleyen hastaların sayısının artmakta olduğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, “Organ nakil sayısı aynı oranda artış göstermemektedir. Bunun en büyük nedeni yapılan tüm çalışmalara rağmen hala organ bağışı konusunda toplumda, gerek tıbbi, gerekse dini açıdan eğitim ve bilgi eksikliğinin bulunmasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Aynı kurul organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamıştır. Nakledilen organın ahrette kendisine dönüp dönmeyeceğinden endişe edenlere Kıyame Suresi, 3-4. ayetini örnek verirsek; “İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını ile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter” denmektedir. Vatandaşlarımızı Organ Bağışı konusunda duyarlılığa davet ediyoruz. Her yıl yaklaşık 4 bin – 4 bin 500 kişi organ bekleme listesine eklenmektedir. Her an organ bekleyen bir hasta olabiliriz. Unutmayın ki; organ bağışı hayat bağışıdır. Bir organ bağış kartı alın. Gelin siz de bir hayat kurtarın” dedi.

Dr. Hasan Öznavruz, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabileceklerini, ayrıca; -e nabız sistemi üzerinden organ bağışında bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE