D’teens Talk İngilizce Münazara Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti!

3. üncüsü düzenlenen d’TEENS Talk İngilizce münazara yarışmasında Osmaniye Doğa Koleji öğrencileri büyük bir başarı göstererek 52 güçlü takım arasından yarı finale kaldılar. İngilizce Münazara Turnuvasında öğrencilerin İngilizce dil kullanım becerilerini geliştirmeleri, yaşantıları ve olayları sorgulamaları, empati kurmaları ve kendilerini en doğru ve hızlı şekilde ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Farklı kampüslerden 46 takımın katıldığı turnuva 12-13 Mayıs tarihlerinde Doğa Koleji İstanbul Acıbadem Kampüsü’nde gerçekleşmiştir.

Share This:

































