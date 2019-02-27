Duduoğlu; “Uzlaşma Kültürü Dörtyol’da Egemen Olacak”

Millet İttifakı’nın İyi Parti’den Dörtyol Belediye Başkan Adayı olan İnşaat Mühendisi Metehan Duduoğlu geçtiğimiz hafta sonunu mahallelerde ev ziyaretleri yaparak değerlendirdi.

Gittiği her yerde sevgi gösterileriyle karşılanan ve “Dörtyol İttifakı’nın Adayı” sloganlarıyla karşılanan Belediye Başkan Adayı Metehan Duduoğlu ilçenin önceliği olarak belirledikleri projelerini hemşerileriyle paylaştı, bu projeler üzerinde onların da görüş ve önerilerini aldı.

Sahilden başlayarak, yaylalara kadar dokunmadık nokta bırakmayacağını belirten Belediye Başkan Adayı Metehan Duduoğlu yetki alanı diye bir şey olmadığını; işbirliğiyle, gönül birliğiyle, hizmet aşkıyla vatandaşın kendilerine verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti.

Belediye çalışanları ile ilgili de bir açıklama yapan Belediye Başkan Adayı Metehan Duduoğlu; “Uzlaşma kültürünü hakim kılan bir yönetim anlayışı ile Dörtyol’u Antakya ve Hatay’ın tüm ilçeleriyle barışık hale getireceğiz. Gerektiğinde Payas Belediyesi ile iş birliği yapacak, gerektiğinde Erzin Belediyesi ile müşterek protokol ile ortak sorunlarımıza ortak çözüm üreteceğiz. Göreve geldiğimizde işçi çıkartacak diyorlar. Biz kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmaya gelmiyoruz. Biz hizmet üretmeye, katma değer yaratmaya geliyoruz. Onu birbirlerinden intikam almak isteyenler düşünsün. Tüm personelimiz, kabiliyetleri ve yetenekleri çerçevesinde, iş tanımlarına uygun koşullarda çalışmaya devam edecek. Bundan hiç kimsenin zerre şüphesi olmasın.” dedi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol