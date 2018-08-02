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Düğünde silahlı kavga: 1 ölü1548 defa okundu

kategorisinde,02 Ağu 2018 - 00:33 tarihinde yayınlandı
Düğünde silahlı kavga: 1 ölü

OSMANİYE’de bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 48 yaşındaki Hasan Hüseyin K. hayatını kaybetti. Olay Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede büyüdü. Kavgada şüpheli H.A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Hüseyin K. ile Şahin K.’yı vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybederken, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve omzundan yaralanan Şahin. K.’nın ise tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Hüseyin K.’nın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Polis şüpheli H.A.’yı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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