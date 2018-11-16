Dün görevlilerine ‘Etkili iletişim becerileri’ semineri

OSMANİYE İl Müftlüğünce, din görevlilerine yönelik ‘Etkili iletişim becerileri’ konulu eğitim semineri düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde, her ay bir konu bir konuk projesi kapsamında gerçekleştirilen programa, Eğitimci Yazar Yusuf Yeşilkaya, konuşmacı olarak katıldı. Program, Merkez Envar-ul Hamit Camii Müezzin Kayyımı Yunus Önat’ın Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından İl Müftümüz Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşmasını yaptı. Müftü Tahiroğlu, “Söz medeniyettir. Peygamberimiz ve diğer Peygamberlerin en önemli özelliği tebliğdir. Tebliğ sözdür, Hal ve Harekettir, etkili iletişimdir. Yüce Kitabız Kur’an-ı Kerimde ve Hadis-i Şeriflerde bunun örneklerini görebiliriz” dedi. Eğitimci Yazar Yusuf Yeşilkaya ise Hz. Mevlana’nın “Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır” veciz sözüyle başladığı sunumunda, “Mesajlarımızı söz, ses ve beden dili ile iletebiliriz. Kendimiz, ailemiz, öğrenci – veli, imam – cemaat, sokaktaki insanlarla nasıl etkili iletişim kurmalıyız. Özellikle Din gönüllüsü arkadaşlarımız iletişim konusunda çok dikkatli olmalı, becerilerini güncellemeli ve geliştirmelidir. Camilerimiz emeklilerin toplandığı yerler olmaktan çıkartılarak, biran önce gençliği hoşgörülü, açıklayıcı, tatlı sert etkili iletişimle camilerimize toplamalıyız. Yüreğine dokunamadığınız bir insanın zihnine bir şey yerleştiremezsiniz” dedi. Programa İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Vaizler, Merkez ve Köylerde görev yapan İmam – Hatip, Kur’an Kursu Öğreticileri ve Müezzin Kayyımlar katıldı. /İbrahim EMÜL

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