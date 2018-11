Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği

Osmaniye Devlet Hastanesi Diyabet Okulu tarafından, ‘Dünya Diyabet Günü’ dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Açılan standa büyük ilgi gösteren vatandaşların şeker, tansiyon ve boy kilo ölçümü yapıldı. Osmaniye Diyabet Okulu Sorumlu Hekimi Uzm Dr.Adem Kıdık tarafından İl Sağlık Müdürü Dr. hasan Öznavruz’a Diyabet okulu çalışmaları ve stant ile oluşturmak istenilen farkındalık faaliyetleri tanıtıldı. Ayrıca dahiliye servisinde diyabet hastalığı bulunan ve şu an ayak yaraları sebebiyle tedavi altında olan hastalar ziyaret edildi. Müdür Öznavruz, günümüzde 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşamakta olduğunu belirterek, “Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1’i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir. Birçok ülkede sağlıksız beslenme ve fiziksel olarak inaktif yaşam tarzı, çocuk ve gençlerde de tip 2 diyabet görülme riskini küresel halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’si yetişkin diyabetli bireyler içindir.” dedi. Her 4 aile üyesinden 1’inden azının diyabet eğitim programlarına erişebilmekte olduğunu aktaran Öznavruz, “Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE