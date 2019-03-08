Dünya Kadınlar Günü’nde ortak etkinlik

Osmaniye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Osmaniye Barosu, Mimarlar Odası, Tabipler Odası ve 48’inci Bölge Osmaniye Eczacı Odası tarafından ortak etkinlik düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk Anıtı önündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Oda başkanları ve baro temsilcileri tarafından Atatürk Anıtına çiçek sunuldu. Mimar Odası Osmaniye Temsilcisi Halise Şen konuşmasında, “Birbirimize ailemize , çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç azalmaması dileğiyle, Dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” dedi. Daha sonra ise 48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası Genel Sekreteri Betül Özbek, basın açıklamasını yaptı. Konuşmasında kadınların toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağı olduğunu belirten Özbek, “Kadın, annelik rolüyle, bu dinamizme, yani yeni nesillere şekil verendir. Bu nedenle, kadına yapılan yatırım aslında geleceğe yapılan yatırımdır.” diye konuştu. Konuşmasında zamanın, Cumhuriyet Devrimleri ve kadının insan hakları kazanımlarına sıkı sıkı sarılmak olduğunu belirten Osmaniye Barosu Kadın ve Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Temsilcisi Av. Bilge Tosun Başlamışlı, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta; yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmemektedirler. Buna; aile içinden başlayarak, toplumun her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğine yol açan politikalar neden olmaktadır. Tarihsel, kültürel, dinsel bir takım gerekçelerle kadınlarımız; eğitimden, iş hayatından, toplum yaşantısından ve birey olmaktan alıkonulmaktadır. Kadının birey olmasını engelleyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacak politikalara karşı çıkmak hepimizin öncelikli görevidir.” dedi. Son olarak konuşan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik ise şöyle dedi: “İstiklal mücadelesini üstlenen Anadolu kadını, Anadolu’nun sosyal ekonomik, kültürel kalkınmasını da üstlenmiştir. Tarih ve günümüz tespitleri göstermiştir ki kadının içinde olmadığı hiçbir kalkınma, sosyal-siyasal hareket başarılı olamayacaktır. Kadın toplumun en etkili, birleştiren, muhafaza eden ve istikamet belirleyen unsurudur. Çünkü kadın anadır; açtan, acıdan anlar. Kadın bacıdır dertten, yokluktan anlar… Besler, büyütür, var eder.” dedi. Konuşmaların ardından, program birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE