Dünya Mirası Karatepe-Aslantaş’ Paneli

Mimarlar Odası Adana Şubesi ve Osmaniye Temsilciliği tarafından “Dünya Mirası Karatepe-Aslantaş” konulu panel düzenlendi. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonundaki programda, Yüksek Mimar Erol Doğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Mazlum’un konuşmacı olarak yer aldı. Açılış konuşması yapan Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Başkanı Halise Şen, “UNESCO Dünya mirası listesinde ülkemizde yer alan 18 kültür varlığımıza ek olarak, Anadolu’da milattan önce 2000 yılının başlarına kadar geriye giden hiyerogliflerin nihai çözümüne olanak sağlayan bir anahtarın da şehrimizde olması ve 19. sırada dünya kültürel listesinde yer alması adına böyle bir program yaparak farkındalık oluşturmak istedik.” dedi. Halise Şen, Panele katılan konuşmacılara teşekkür ederek sözlerine son verdi. Daha sonra konuşan Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Ozan Tüzün ise hiçbir başarının kolay elde edilmediğini belirterek, “Ancak gerek Valilerin, Kaymakamların gerek yerel yöneticilerin ilgileri ve verdikleri desteğin burada ne kadar kolaylaştırıcı olduğunu görmek gerekiyor. Bizim gözümüzde bir dünya mirasıdır Karatepe ama hak ettiği yeri de almamıştır. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, kamu kurum yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun da, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan bereketli topraklarıyla her zaman cazibe merkezi olmuş olan bölgenin, ülkede en önemli kültür hazinelerini üzerinde barındırmakta olduğunu vurgulayarak, “Böylesi değerli bir hazinenin mirasçıları olarak bize düşen, önce kendi tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak sonra onu tüm dünyaya tanıtmaktır. Osmaniye’mize farklı bir kimlik kazandıran bu zenginlikleri iyi koruyarak ve iyi kullanarak, kültür turizminde dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olma imkânını elde edebiliriz. Bu gün panelimize konu olan bölge, Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan ve milli parkı ilan edilen bölgedir ve korunmaya alınmıştır. Bilindiği üzere Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Listesine 18 adet varlığımızın alınması sağlanmış, inşallah 19. olarak da Karatepe-Aslantaş’ın alınması hem ülkemiz hem Osmaniye’miz adına çok güzel bir adım olacaktır. Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak adına, farkındalık oluşturmak adına, sahiplenme adına, ekonomi adına, iç ve dış turizmimiz adına getirileriyle Osmaniye’mize ve bölgemize çok büyük katkıları olacak olan bu adımın, şehrimiz ve bölgemiz için birçok güzelliğin başlangıcı olmasını diliyorum. Bu uzun soluklu yolda yerelde düşündüklerimizin ulusal çapta yankı bulmasını sağlamak için bizler de valilik olarak gereken bütün desteği verip Osmaniye’mizin en değerli bölgesi olan Karatepe–Aslantaş’ı hep birlikte dünya mirası listesine aldıracağımıza inanıyor, bu paneli düzenleyen oda başkanlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi. Panelin devamında Yüksek Mimar Erol Doğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Mazlum sunumlarını gerçekleştirdiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE