Osmaniye Devlet Hastanesi’nde, ‘Dünya Prematüre Günü’ düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Prematüre vakalarında farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen programa, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, prematüre olarak doğan ve tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan bebekler, aileleri ve sağlık çalışanları katıldı. Neonotoli Uzmanı Doktor Mustafa Akçalı, hastanede ki ‘yeni doğan yoğun bakımda’ bebeklere yönelik verilen bakım ve tedavi hizmetleri hakkında konuklara bilgi verdi. Etkinliğe katılan bir anne ise prematüre bebek bakımında karşılaşılan güçlükler ve hastanede yaşadıkları ile ilgili duygularını dile getirdi. Bilgilendirme toplantısının arkasından bebekler, aileleri ve konuklar tarafından kesilen pasta ile Dünya Prematüre günü kutlandı. Osmaniye Devlet Hastanesi toplantı salonunun prematüre gününün sembolik rengi olan mor renge büründüğü etkinlikte Prematüre bebeklere Osmaniye Belediyesi tarafından içerisinde çeşitli bebek bakımı için gerekli olabilecek malzemelerin bulunduğu bakım çantası hediye edildi.

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