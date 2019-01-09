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Durmuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı138 defa okundu

kategorisinde,09 Oca 2019 - 20:51 tarihinde yayınlandı
Durmuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, ‘’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’’  dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bir ülkede demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden bir basının varlığıdır. Basının her konuya yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle bilgiye ulaşmanın kolay olduğu kadar doğru bilgiye ulaşmanın da bir o kadar zor olduğu bu dönemde, doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen basın mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. Özellikle sosyal medya, hızlı haber alma, etkin kamuoyu oluşturma açısından son yıllarda çok etkin ancak bu mecra ‘kara propaganda’, ‘kirli bilgiler’ ve ‘zehirli düşünceler’ açısından kontrolsüz, sınırsız ve sorumsuz bir platform haline gelmemeli. Hem geleneksel hem de sosyal medyada gerekli bilinç, hassasiyetle hareket eden medya çalışanlarımızın ve gazetecilerimizin hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine güzellikler, başarılar diliyorum.”

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