Durmuşoğlu, Osmaniyelilerin bayramını kutladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Durmuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bolluk ve bereketin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını tamamlayıp Bayrama ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.

Bayramlar karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü ve sosyal yardımlaşma duygularının en yoğun olarak yaşandığı zamanlardır, tarihimizde bayramlarımız hep bir arada ve birlik içinde kutlandı, bu bayramı da yine birlik ve dirlik içinde kutlamayı diliyorum.

Pek çok alanda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde bugün devlet ve millet olarak, geleceğe daha güvenle bakmakta, insanımıza daha iyi hayat şartları sağlamak yolunda kararlılıkla ilerlemekteyiz. Bu kararlılığımızdaki itici güç, ülkemizin zenginliklerinde, mevcut potansiyelinde ve milletimizin ortak değerlerinde yatmaktadır. Bayramlar bu gibi ortak değerlerin hatırlanmasında önemli vesilelerdir.

Bu çerçevede, birlik ve dayanışma içerisinde ülkemizi ileriye taşıyacak projeler geliştirmeli bu yolda azim ve kararlılıkla yürümeliyiz. Unutmamalıyız ki, bu çabalar aydınlık bir gelecek için hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu vesileyle başta Osmaniyeli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin Ramazan Bayramını kutluyor; tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”