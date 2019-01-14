Durmuşoğlu ve Kaya halk günü yaptı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığında, İsmail Kaya ise, Kadirli İlçe Başkanlığında halkla buluşma günü düzenledi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bugün sabah saat 10.00’da başlayan halk buluşmasında, parti binasına gelen, partili-partisiz her vatandaşın sorunlarını dinleyerek, çözümü noktasında her türlü şeyin yapılacağını ifade etti.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı açıklama, halkla kucaklaşmak ve dertlerini bizzat kendi ağızlarından dinlemek için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek, “Bizi milletimiz seçti ve TBMM kendilerinin hakkını aramak ve meselelerine çözüm bulmak üzere gönderdi. Biz vekiliz ve milletimiz asildir. Milletimizin her türlü derdi ile dertleniriz. Her derdine de çare olmak için elimizden ne geliyorsa onu yaparız”dedi.

Saat 16,00’da bitmesi gereken halkla buluşma günleri yoğun talep üzerine 19.00’a kadar sürdü.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise, Kadirli Ak Parti İlçe Başkanlığında eş zamanlı olarak saat 10.00’da halkın sorunlarını dinledi.

Osmaniye tarihinde ilk kez yapılan böyle bir toplantı büyük ilgi ve alaka gören halkla buluşma günleri ile igili gazetemize açıklama yapan İsmail Kaya, “Mecliste halkımızın bize gelen taleplerini çözmek için elimizden geleni yapıyoruz.Şimdi burada da halkımızı dinleyip meselelerine çare olmak ve sıkıntıları varsa bizzat kendilerinden dinlemek için bu toplantıları düzenliyoruz. Amacımız yapabileceğimiz ne varsa milletimiz için yapmaktır. Bizi milletimiz seçti. Onların sorunlarını çözmekte bizim boynumuzun borcudur. Biz millettin partisiyiz. Milletimiz başımızın tacıdır”dedi.

Kadirli’de de Saat 16,00’da bitmesi gereken halkla buluşma günleri yoğun talep üzerine 19.00’a kadar sürdü.