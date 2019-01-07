Durmuşoğlu,:”Yatırımları yakından takip ediyoruz”

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Park Orman Kahvaltı Tesislerinde kahvaltı verdi ve Osmaniye için yapılan ve hali hazır olan projeleri ve başlama tarihleri hakkında bilgi verdi.

Kahvaltıya TRT Genel Sekreteri Bora Durmuşoğlu, İha Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Kemal Firik, Demirören Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca’nın Yanı Sıra Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı Ve Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir Katıldılar.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, Osmaniye’ye yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımları yakından takip ettiğini ifade ederek, Osmaniye’nin Gebeli Mahallesi’ne yapılacak olan 600 yataklı ancak 800 yatak kapasiteli Yeni Osmaniye Devlet Hastanesi temelinin Şubat ayı içinde arılacağını ifade etti.

Osmaniye’ye 12 bin 500 kişilik stadyum yapımı için ise, çalışmaların devam ettiğini ifade ederek,eski stadyum yerini millet bahçesi yapmayı planladıklarını ve Osmaniye-Kadirli arası demir yolları hattı için çalışmaların son safaya geldiğini söyleyen Durmuşoğlu,” Yeni tren hattını, yeni yapacağımız stadyumun oradanda geçireceğiz ve Osmaniye gelecek bir takım veya taraftar grubu trenlede gelip, stadyumun yanında inebilecek. Adana-Toprakkale hızlı tren hattı çok yakında hizmete açılacak ve saatte 160 km. hızla gidecek, yani Adana’dan trene binen bir kişi 35 dakikada Toprakkale’ye gelecek. Kadirli Osmaniye, arası duble yol çalışmamızda devam etmektedir. Osmaniye için tüm yatırımları ve yapılacak olan yatırımları yakından takip ediyoruz”dedi.