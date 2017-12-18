Düziçi Engelliler İskenderun Deplasmanını Kayıpsız Geçti

Düziçi engelliler tekerlekli sandalye basketbol takımı bu hafta İskenderun deplasmanından 73-38 lik skorla galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte seriyi dört maça çıkaran Düziçi engelliler takımı gurubun da yenilgisiz lider durum da yoluna devam ediyor .bu hafta gurubun güçlü takımlarından biri olan Niğde bedensel engelliler takımını da evinde yenip zirvedeki yerini korumak istiyor .

Bu önemli maçta taraftarlarımızın da tribün de bizlere destek olmalarını bekliyoruz .

Bu zamana kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Düziçi kaymakamı sayın Mustafa Koç Düziçi belediye başkanı Ökkeş Namlı ilçe jandarma komutanı Serken Esen SYV müdürü Ali Galip Mart karamıklar inşaat Hakan Karamık Korupark hastanesi Fettah Erdem metin ticaret Metin Atasagun özgün 80 inşaat Ünal köksal ve Ali Yılmaz yunus müzik Yunus Beyazıtoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz . ayrıca deplasmanlar için takımımıza araç desteği sağlayan Osmaniye Gençlik hizmetleri ve spor il müdürü sayın Ökkeş Demir’e de teşekkür ederiz .

Maç Pazar günü saat 13:00 de Düziçi kapalı spor salonun da oynanacak

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