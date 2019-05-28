Düziçi Kaymakamı Almalı, askerlerle sahur yaptı

Osmaniye’nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanlığında askerlerle sahurda bir araya geldi. Düzenlenen sahur programına katılan Mutlu Almalı, sahurunu Mehmetçiklerle birlikte yaptı.Daha sonra vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Almalı, huzur ve asayişi sağlamak için gece gündüz görevde olan Jandarma personeline teşekkür edip, başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanlığında ki sahur yemeğinde, Kaymakam Mutlu Almalı’ya Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Esen ve kurum amirleri de eşlik etti.

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