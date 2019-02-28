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Düziçi Kaymakamı Almalı, inşaatları inceledi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Düziçi Kaymakamı Almalı, inşaatları inceledi175 defa okundu

kategorisinde,28 Şub 2019 - 16:03 tarihinde yayınlandı
Düziçi Kaymakamı Almalı, inşaatları inceledi

Osmaniye’nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, yapımı devam eden kamu binalarında incelemelerde bulundu.Kaymakam Almalı, ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait kamu binaları inşaatlarını gezdi. Beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök ile birlikte inşaatları dolaşan Almalı, inşaatlarda gelinen son aşama hakkında ilgili teknik personeller ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Atatürk Ortaokulunda yapılan ilkokul inşaatını ve Endüstri Meslek Lisesinde yapılan ortaokul inşaatlarını da gezen Kaymakam Mutlu Almalı, çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz’dan bilgi aldı, ardından okulu gezip öğretmen ve öğrencilerle de sohbet etti.

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