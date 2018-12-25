Düziçi Kaymakamından İşverenlere ziyaret

Osmaniye’nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu ile birlikte, Düziçili vatandaşların, il merkezinde faaliyet gösteren firmalarda istihdamlarını sağlamak amacıyla işverenleri ziyaret etti. İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Sezer’i ziyaret eden yetkililer, sırasıyla Ertürk Tekstil, Cross Konfeksiyon ve Beyteks Firmalarını ziyarette bulundular. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçede Organize Sanayi Bölgesi açmak amacıyla girişimlerde bulunduğunu belirterek, Düziçili vatandaşların ilçe dışına çıkmadan yaşadıkları yerde istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla çalıştığını söyledi. Şu anda 18 bin kişinin iş amacıyla ilçe dışına çıktığını belirten Kaymakam Almalı, bunlardan bazılarının ailelerini bırakarak gitmek zorunda kaldığını ve bu durumun sosyal ve ekonomik sorunlara neden olduğunu ifade etti. Kaymakam Almalı, işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını Düziçi’nde ikamet eden vatandaşlardan temin etmeleri konusunda talepte bulunması üzerine işyeri sahipleri 2019 yılından itibaren Düziçi’ne işçi servisleri ekleyecek. Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu da ziyaretlerde Düziçi’ne İŞKUR Hizmet Noktası açtıklarını belirterek, “Bundan böyle Düziçi halkı Osmaniye’ye gelmeden bulundukları ilçede İŞKUR hizmetlerinden faydalanabilecek. Daha önce Osmaniye’ye gelirken iki dolmuş giderken iki dolmuş olmak üzere toplam 4 dolmuş değiştirmek zorunda kalan Düziçililer, yol zahmetinden kurtulmuş olacaklar” dedi.” Hizmet Noktasında görevlendirdikleri iki iş ve meslek danışmanıyla İŞKUR hizmetlerini sunduklarını belirten Hacı Akkoyunlu, Düziçili vatandaşları istihdama kazandırabilmek için katkı ve desteğini esirgemeyen Kaymakam Mutlu Almalı’ya çok teşekkür ettiğini kaydetti.

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