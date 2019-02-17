Düziçi mülteci kampında isyan

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’nde mültecilerin kaldığı kampta akşam saat 21.00 sularında isyan çıktı ve konteynirler ateşe verildi.

Yaklaşık olarak bin kişinin barındığı Düziçi mülteci kampında daha öncede isyan olayı yaşanmış ve bazı mülteciler olay çıkarıp kamptan kaçmıştı. Bugünde akşam saat 21.00 sularında yine olay çıkaran mülteciler konaklama alanında bulunan konteynirleri ateşe verdi. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale ederek isyanı bastırırken. Düziçi ve Osmaniye’den tedbir olarak itfaiye istendi.