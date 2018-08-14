Düziçi Turizmle kalkınacak

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’nde Düldül Dağına ulaşmak için yapılanan teleferiğin kentin kaderini değiştireceği ifade ediliyor.

Düziçi Belediyesi ile İsveç-Türk ortaklı firma arasında Düldül Dağı Doğa ve Kış Sporları Tesisinde mutlu sona adım adım yaklaşılıyor.

Yılda 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi beklenilen, teleferik projesinin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor.

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, bundan böyle bacasız sanayi turizmle gelişip kalkınmak istediklerini ifade ederek,” Tabi biz Düldül dağına sadece teleferik yapmıyoruz. Gelen her turistin rahatlıkla zamanını geçirebileceği yaşam alanları inşa edeceğiz. Yine gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklaya bileceği karavan oteller olacak. Yani tesisimiz açıldıktan sonra gelen turistlerin beklentilerine göre ne isterlerse onu yapacağız. Düziçi’nin turizm merkezi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sanayi bir kalkınma modeliyse, turizmde kesinlikle kalkınma modelidir. Biz kentimizin gelişmesini ve değişmesine turizme odakladık. İnşallah başarılı olacağızda”dedi.