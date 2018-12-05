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Düziçi’nde, 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi85 defa okundu

kategorisinde,05 Ara 2018 - 11:47 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde, 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, araziden topladıkları mantardan yiyen aynı aileden 1’i çocuk 6 kişi zehirlenerek hastanelik oldu. Olay ilçeye bağlı Yazlamazlı Köyünde meydana geldi. Aynı aileden E.K. (55), F.K. (50), H.K. (20), B.K. (21), İ.K. (28) ve A.S.K. (2) ormanlık alandan topladıkları mantardan yiyerek bir süre sonra rahatsızlandılar. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 6 kişi, Düziçi ve Osmaniye Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunan şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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