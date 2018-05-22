Düziçi’nde 75 bin adet domates fidesi dağıtıldı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, çiftçilere 75 bin adet domates fidesi dağıtıldı. Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planında yer alan “Yayla sebzeciliğini 1000 dekar alana çıkarmak” hedefi konusunda Düziçi’nde uygulanmak üzere yüzde 50 hibeli olarak hazırlanan “Yayla Sebzeciliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin 21 bin 500 lira değerinde olduğu kaydedildi. Proje kapsamda, 5 çiftçiye 50 bin adet “Nergis F1”, 15 bin adet “BT 986 F1” ve 10 bin adet de “Gözde F1” olmak üzere toplam 75 bin adet sertifikalı domates fidesi dağıtıldı. Dağıtımı yapılan domates fidelerinin ilçenin iklim ve toprak yapısına uygun, verimli, kaliteli, hastalık-zararlılara dayanıklı ve tüketicilerin özellikle istediği çeşitler olduğu belirtildi. Çiftçiler tarafından teslim alınan domates fideleri ile Yenifarsak Köyümüzde toplam 30 dekar domates tarlası oluşturulacak. Düziçi Kaymakamlığında yapılan domates fidesi dağıtımına Kaymakam Mustafa Koç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Olcay Çelik, teknik personeller ve çiftçiler katıldı. Projenin, ilçenin özellikle yaz dönemindeki sebze ihtiyacının karşılanabilmesi ve ilçe ekonomisinin alternatif tarımsal ürünlerin üretimi ile geliştirilmesi adına son derece önemli olduğu aktarıldı.

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