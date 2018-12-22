Düziçi’nde arkeolojik kazı ve teleferik projesi çalışmaları

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, arkeolojik kazı alanı ve teleferik projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı tarafından karşılanan Vali Coşkun ilk olarak mozaiklerin bulunduğu arkeolojik kazı alanını gezdi. Arkeolog Utku Arınç, Vali Coşkun’a verdiği bilgilerde; çalışmaların Osmaniye Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Düziçi Belediyesi finansörlüğünde yürütüldüğünü, bu çalışmalar neticesinde bölge tarihine ışık tutacak önemli materyallere ulaşıldığını kaydetti.

AÇIK HAVA MÜZESİ STATÜSÜ KAZANACAK

Yaklaşık 1600 yıl öncesi Bizans dönemine ait mozaiklerin bulunduğu 1895 metrekarelik kazı alanının yaklaşık 400 metrekaresinde oldukça nitelikli mozaik süslemelerine rastlanıldığını belirten Utku Arınç, alanda yapılan arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkarılan hamam vaftizhane, kilise ve latrina ‘tuvalet’ gibi önemli kamusal mekânların tabanının mozaik süslemeleri ile döşenmiş olduğunu ve ekseriyetle bu figürleri Anadolu Parsı, köpek, boğa, ceylan, keklik, içki kapları, asma yaprakları, üzüm salkımları gibi çok renkli motifler oluşturduğunu söyledi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda söz konusu alanın üstünün koruma çatısı ile kapatılmasının planlandığını ifade eden Arınç, mozaiklerin üzerine cam panolar yerleştirileceğini, yürüyüş bantlarının oluşturulacağını ve böylece Düziçi’nin tarihi ve kültürel mirasını geniş çevrelere tanıtabilecek Açık hava Müzesi statüsüne kavuşacağını kaydetti.

DAĞIN ZİRVESİNDE SOSYAL TESİSLER OLACAK

Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretinin devamında Düziçi ilçesinde yapımı devam eden Teleferik Projesi çalışmalarında incelemelerde bulunarak, proje hakkında Belediye Başkanı Ökkeş Namlı’dan bilgi aldı. Başkan Namlı, proje ile Düldül Dağının 2 bin 250 metrelik zirvesine teleferikle çıkılmasının planlandığını, teleferiğin 5 bin 466 metre hat uzunluğuna sahip olacağını, dağın zirvesinde sosyal tesislerin yer alacağını ifade ederek, teleferik hattının iki istasyon arasındaki mesafesi en uzun Avrupa’da tek, dünyadaki ikinci hat olduğunu söyledi. Başkan Namlı, sözlerinin sonunda projenin 2019 yılı Mart ayının sonunda tamamlanmasının planlandığını da kaydetti. Vali Coşkun incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından yapılan Teleferik projesi ve kültürel mirasımız bakımından çok önemli olan mozaiklerin bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmaları hem Düziçi ilçemiz hem de ilimiz açıcından oldukça önemli. Mozaiklerin bulunduğu kazı alanına Belediyemiz ciddi bir katkı sunuyor. Bu vesile ile Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılacak olan bu tesislerin hem Düziçi ilçemiz hem de ilimizin turizminin gelişmesi açısından çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu. Karasu Şelalesine Düziçi Belediyesi tarafından yaptırılan 175 metre uzunluğundaki Zipline hattında da incelemelerde bulunan Vali Coşkun, incelemelerinin ardından Düziçi ilçesinden ayrıldı.