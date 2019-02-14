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Düziçi'nde cinayete kurban giden çift toprağa verildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Düziçi’nde cinayete kurban giden çift toprağa verildi1253 defa okundu

kategorisinde,14 Şub 2019 - 15:45 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde cinayete kurban giden çift toprağa verildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yataklarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan çiftçi Mulla (68) ve eşi Hüsne Ala (66) çifti bugün toprağa verildi. Dün ilçeye bağlı Karagedik Köyü İkizler mahallesinde meydana gelen olayda, çiftin iki katlı binanın üst katındaki evine gelen yakınları Mulla Ala ve Hüsne Ala çiftini yataklarında kanlar içerisinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, yaşlı çiftin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne dair çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından cenazeleri alınan Ala çifti, Karagedik köyü mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

 

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