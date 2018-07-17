Düziçi’nde Demokrasi Yürüyüşü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı; Kaymakamlık ve Belediye önünden Atatürk ve Demokrasi Meydanına, “Demokrasi Yürüyüşü” ile başladı. Kaymakam Mustafa Koç öncülüğündeki yürüyüş sonrası, meydana kalabalık bir vatandaş topluluğu ile varıldı. Programa Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlandı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İlçe Kaymakamı Mustafa Koç 15 Temmuz Anı Defterini imzaladı. Kaymakam Mustafa Koç, Demokrasi, Milli Birlik ve Beraberliğin önemini vurgulayan etkili bir konuşma yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik temalı konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve 15 Temmuz Sine vizyon gösterimi yapıldı. 15 Temmuzu 16 Temmuza bağlayan gece saat 00.13’de bütün camilerde salalar okundu ve arkasından çorba ikramı yapıldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına; başta İlçe Kaymakamı Mustafa Koç olmak üzere, Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, Hâkim Kübra Acar, Hâkim Sinem Yönelli, Meslek Yüksek Okul Müdürü Alaattin Yörük, İlçe Jandarma Komutan Vekili Cemalettin Giden, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, Siyasi Parti Temsilcileri, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile birlikte çok sayıda vatandaşımız katıldı.

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