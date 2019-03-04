Düziçi’nde ‘Diyabet Okulu’ ilk mezunlarını verdi

Osmaniye’de, diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için açılan Diyabet Okulunda verilen eğitimlerin sonunda ilk mezunlar diplomalarını aldı. Düziçi Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ve 14 katılımcıdan oluşan mezuniyet töreninde diplomalar, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Aysun Alabayrak tarafından verildi. Diyabet okulunda Dahiliye Uzm. Dr. Gül Sena Topal, Diyabet Eğitim Hemşiresi Şule Köse, Diyetisyen Alev Kırkıcı ve Fizyoterapist Neslihan Haleplioğlu’ndan oluşan ekip tarafından eğitimler verildi. Başhekim Uzman Dr. Şamil Gerek, genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi gibi konulardan oluşan eğitime katılmak isteyen hasta ve hasta yakınlarının, hastanenin diyabet eğitim birimine bizzat başvurabileceklerini ya da 0 328 876 16 38’den 1231’i tuşlayarak görevlilerden bilgi alabileceklerini söyledi.

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