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Düziçi'nde gıda denetimi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Düziçi’nde gıda denetimi9 defa okundu

kategorisinde,31 May 2019 - 17:33 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde gıda denetimi

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde gıda denetimi yapıldı. Halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla ramazan ayında daha yoğun ve aktif olarak çalışan fırın, market, pastane, tatlıcılar ve lokanta gibi işyerlerin yer aldığı 121 işletme, Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından denetlendi. Sağlıklı gıda üretiminin ve dolayısıyla tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıda arzının sağlanabilmesi amacıyla denetimlerde resmi belge kontrolleri, işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uyumu, çalışanların hijyen durumu ve hijyen belge kontrolleri, ekmeklerde gramaj kontrolleri, üretimi ve satışı yapılan gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Denetim sonucunda yeterli görülmeyen işletmelere ilgili kanun gereği gerekli takip işlemleri ve yasal prosedürler uygulandı. İlçe Müdürlüğünün asli görevlerinden olan gıda kontrol faaliyetleri, kentteki tüm gıda işletmelerinde Ramazan ayı dışında bayram günleri de dahil olmak üzere yıl boyunca risk esasına dayalı rutin olarak aralıksız devam edeceği kaydedildi. Vatandaşlardan, alışverişleri esnasında yaşadıkları ve gözlemledikleri olumsuzlukları ilçe müdürlüğüne veya Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri istendi.
Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

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