Düziçi’nde ilçe seçim güvenliği toplantısı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, 24 Haziran pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması, siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda emniyet tedbirlerinin alınması ve seçim yasaklarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunulması da karara bağlandı. Kaymakam Mustafa Koç başkanlığında ki toplantıya, Belediye Başkan Vekili Turgut Kararmaz, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Halis Yünkül, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Gök ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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