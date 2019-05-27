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Düziçi'nde ilk koza hasadı yapıldı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Düziçi’nde ilk koza hasadı yapıldı9 defa okundu

kategorisinde,27 May 2019 - 15:18 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde ilk koza hasadı yapıldı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, ipek böceği yetiştirirliği yapan üreticiler, ilk koza hasadını yaptı. Hasat programına katılan Kaymakam Mutlu Almalı, ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.Kaymakam Almalı, Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, İpek Böcekçiliği Proje Koordinatörü Yusuf Ziya Mart ve Ziraat Mühendislerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, 5 nisan’da Kaymakamlık bahçesinde yapılan törenle 22 üreticiye toplamda 67 kutu İpek Böceği dağıtıldığını belirterek, beslenen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlaması sonrasında koza hasadına başlanıldığını kaydetti.
Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

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