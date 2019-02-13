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Düziçi'nde karı-koca evinde ölü bulundu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Düziçi’nde karı-koca evinde ölü bulundu1405 defa okundu

kategorisinde,13 Şub 2019 - 13:27 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde karı-koca evinde ölü bulundu

Düziçi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mulla (68) ile eşi Hüsne Ala (66), evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Olay ilçeye bağlı Karagedik köyü İkizler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşlı çiftin evine gelen komşuları zile bastıkları halde kapıya çıkan olmaması üzerine içeriye girdiler. Ala çiftinin yatak odasında hareketsiz şekilde yataklarında yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Köye gelen sağlık ekipleri Mulla ve Hüsne Ala’nın bıçaklandıklarını ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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