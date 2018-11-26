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Düziçi’nde otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü343 defa okundu

kategorisinde,26 Kas 2018 - 15:44 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa Hacı Tamam (45) öldü. Kaza dün saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi yönünden Çevre Yoluna doğru giden Hacı Tamam idaresindeki 80 AV 503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Tamam, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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