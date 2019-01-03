MENÜ
Bugün: 03 OCAK 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 87.399
DOLAR 5,4642
EURO 6,2381
ALTIN 227,39
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Düziçi’nde otomobil takla attı: 4’ü çocuk 6 yaralı635 defa okundu

kategorisinde,03 Oca 2019 - 17:16 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde otomobil takla attı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki, aynı aileden 6’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza önceki gün ilçeye bağlı Karagedik Köyü Karanlıkdere Mevkiinde meydana geldi. İkametlerine doğru A.Y. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan toprak zemine çarpıp takla attı. Kaza sonrası otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü A.Y. ile birlikte eşi B.Y. (33), çocukları R.Y. (11), E.Y. (9), B.Y. (6) ve A.Y. (5) yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahısların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ