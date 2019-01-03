Düziçi’nde otomobil takla attı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki, aynı aileden 6’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza önceki gün ilçeye bağlı Karagedik Köyü Karanlıkdere Mevkiinde meydana geldi. İkametlerine doğru A.Y. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan toprak zemine çarpıp takla attı. Kaza sonrası otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü A.Y. ile birlikte eşi B.Y. (33), çocukları R.Y. (11), E.Y. (9), B.Y. (6) ve A.Y. (5) yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahısların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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