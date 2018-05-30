Düziçi’nde şehit ve gazi aileleri onuruna iftar

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi. Öğretmenevinde düzenlenen programa Kaymakamı Mustafa Koç ve eşi Neslihan Koç olmak üzere, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Esen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Poyraz, şehit ve gazi ailelerinin tamamı katıldı. Kaymakam Mustafa Koç ve eşi Neslihan Koç, yemek öncesi konukları ile yakından ilgilendi. İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, şehitler ile ebediyete intikal eden gaziler için Kur-an’ı Kerim okudu. Yapılan duanın ardından ezanın okunması ile birlikte oruçlar açıldı.

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