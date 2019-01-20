Düziçi’nde tartıştığı eşini öldürdü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saat 21.00 sularında bir kiş tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden H.A. bu akşam saat 21.00 sularında karısı H.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. (60) mutfaktan aldığı bıçakla karısı H.A.(59)ya rast gele vurmaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde ağır yaralanan H.A. isimli kadına 112 acil servisi müdahelesi de hayata döndürmedi ve yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri H.A.’yı gözaltına alırken. yaşamını yitiren karısı H.A. ise. Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.