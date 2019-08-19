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Düziçi'nde traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Düziçi’nde traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi451 defa okundu

kategorisinde,19 Ağu 2019 - 15:45 tarihinde yayınlandı
Düziçi’nde traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye’de traktör devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Nihat Kanlı (34) tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını kaybetti. Kaza, Düziçi İlçesine bağlı Gümüş Köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde tarlasındaki kavunları toplamaya giden Nihat Kanlı, park ettiği traktörünün el freninin tutmayarak hareket ettiğini gördü. Aracı kendi çabasıyla durdurmak isteyen Kanlı, traktörün sağ arka tekerine sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi kaldırılan Kanlı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Kanlı, doktorların tüm çabasına rağmen kazadan 7 gün sonra yaşamını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

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