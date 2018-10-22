Düziçi’nde traktörün çarptığı bisikletli çocuk öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde traktörün çarptığı bisiklet sürücüsü 7 yaşındaki Taylan Batur Lök, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Kaza saat 14.30’da ilçeye bağlı Yazlamazlı Köyü’nde meydana geldi. Yerfıstığı dalı götüren M.C. (54) idaresindeki traktör, iddiaya göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu aynı istikamete bisikleti ile giden ve arkasında arkadaşı M.C.L.’nin de (9) yolcu olarak bulunduğu Taylan Batur Lök’e çaptı. Yaralanan ve ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Lök ve arkadaşı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Taylan Batur Lök doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybederken, arkadaşının ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili traktör sürücüsü M.C.’yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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