Düziçinden Mehmetçiğimize Can suyu kampanyası

Düziçi’nde Düziçi Belediyesi ve Turuncu TV isimli medya kuruluşu tarafından başlatılan MEHMETÇİĞİMİZE CAN SUYU kampanyasına ilçenin hatırı sayılır esnaflarının katılmaması şaşkınlıkla karşılanıyor.

Dolmuş Kooperatifleri, bazı esnaflar ve şehit aileleri gibi yerlerden kampanyaya bağış yapılırken Düzçinde YAP-SAT’cı olarak bilinen 20’den fazla inşaat firmalarından kampanyaya bugüne kadar hiç katılım olmaması ise Düziçili vatandaşlar tarafınca şaşkınlıkla karşılandı.

Bazı vatandaşlarımız, “Düziçi Belediyesi ve Turuncu TV tarafından başlatılan kampanyanın Ordumuza, Mehmetçiğimize çok anlamlı kampanya için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir hafta önce aynı kapsamda Elbab’a bir tır yardım gönderildi. Bu ikinci tır için umulmadık yerlerden ve esnaflarımızdan katkı var ama ilçemizin hatırı sayılır esnafları ve isimlerinden ses çıkmaması bizleri üzüyor. Herkes kampanyaya kim destek verdi diye kontrol ediyor. Elbette hayır işleri gizli olur ama bu gizli olacak bir hayır işi değil. Düziçinde ekonomisi iyi olan esnaflarla özellikle YAP-Sat firmalarını ve siyasilerimizi bu kampanyada görmek istiyoruz.” dediler.

Haber;Süleyman Güzel/Düziçi