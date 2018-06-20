DynEd sisteminde başarılı olan öğretmenlere ödül

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, sene boyu özverili çalışmalarıyla tüm öğrencilerinin DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemini aktif ve verimli kullanmalarını sağlayan başarılı öğretmenleri ödüllendirdi. Tören Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Temel Eğitim Şube Müdürü ve DynEd İl Koordinatörü Saffet Sarıdağ, il koordinatör yardımcısı, her ilçeden en aktif kullanımı gerçekleştiren okulların müdürleri, DynEd ödül sınavında dereceye giren öğrenciler ve İngilizce öğretmenlerinin katılımı ile yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, konuşmasında, yabancı dil öğrenmenin gerekli ve önemli olduğunu belirttiği konuşmasında, “Dili aktif şekilde kullanmak için de her yöntem ve materyal faydalıdır. Günümüz çocukları teknoloji ile iç içe olması ve DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin de teknolojik bir materyal olması münasebetiyle eğitim ve öğretim için oldukça faydalıdır. Dereceye giren öğrencilerimize, uygulamaya emek veren tüm okullarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminde sene boyu özverili çalışmalarıyla tüm öğrencilerinin sistemi aktif ve verimli kullanmalarını sağlayan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu İngilizce öğretmeni Yasemin Öner’e, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, TOBB Fen Lisesi, Toprakkale Tüysüz Ortaokulu, Bahçe Cansan Ortaokulu, Sumbas İmam Hatip Ortaokulu ve Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlerine plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca DynEd ödül sınavında dereceye giren Kadirli Ortaokulu öğrencisi Emine Akkoç’a, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi İclal Zeynep Özer’e ve 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Bengisu Yengin’e Müdür Ramazan Çelik tarafından çeşitli hediyeleri verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE