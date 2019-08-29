Eğitim İş Sendikası Üyeleri Kocatepe’ye Yürüdüler

Eğitim İş Sendikası Üye ve yöneticileri Afyon Kocatape Zafer yürüyüşünde bir araya geldiler.Yurdun dört bir yanından Afyona gelen Eğitim İş Sendikası üye ve yöneticileri 25 Ağustos akşamı saat 21:00 de Afyonkarahisar / ŞUHUT’ta toplanarak oradan Çakırözü Köyüne hareket etti.Saat 22:00 ‘de 97.yılını kutlamak için burada bir basın açıklaması yapan Eğitim İş sendikası üye ve yöneticileri Genel Başkan Orhan YILDIRIM’ın Basın açıklamasını yapmasının ardından ZAFER YÜRÜYÜŞÜ için Kocatepe’ye doğru hareket etti.İlimiz Osmaniye Adına orada bulunan Eğitim İş Sendikası Osmaniye Temsilcilik İl Başkanı Seyit DEMİR ve yönetim kurulu üyesi İbrahim AKOLUK ‘ta 14 kilometrelik bu zafer yürüyüşüne katılarak Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Askerlerimizin 97 yıl önce Bağımsızlığa yürüdüğü bu yolda toplan 6 saatlik bir zaman içerisinde Kocatepe’ye ulaşarak Zafer yürüyüşünü tamamladılar.

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Temsilcilik İl Başkanı Seyit DEMİR Şunları ifade etti ;

“Ulusal Bağımsızlık Mücadelemizde çok ayrı bir yeri olan Büyük Taaruz /Afyon Kocatepe ‘deki zafer Türk Ulusunun ebediyen sürecek Bağımsızlığının mücadelesidir.30 Ağustos Zaferi, Sevr düşü peşinde koşanların emellerini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini gösteren bir zaferdir. Savaş alanında tarih yeniden yazılırken, Türk Ulusu’nun gelişip güçlenmesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de engellenemeyeceğinin en anlamlı ifadesidir.Bu anlamda Zafer yürüyüşü , o gün orada olmak , sabahın ilk ışıklarına kadar saatlerce yürümek bir nebze de olsa Askerlerimizin neler hissettiklerini hissede bilmek adına çok önemli ve özeldir.Bizler gördük ki 7 den 70 e Ulusumuzun her köşesinden binlerce insan buraya akın etmişlerdi ,hiç birisi davet beklemeden tamamen kendi istek ve olanakları ile burada oldular .Zafer yürüyüşü esnasında yaşları 75 ile 80 arası olan teyzeleri ve amcaları gördüğümüz zaman şunu düşündüm Türk Ulusu Bağımsızlık karakterine canı pahasına düşkün ve asla bundan vazgeçmeyecek bir Ulustur.

Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzre o gün orada olan Bağımsızlığımız için mücadele eden Tüm Askerlerimizi,Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle anıyorum.”