Eğitimcilere, İntiharı tanıma ve önleme semineri

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda, okullarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmenlere “İntiharı Tanıma ve Önleme” konusunda eğitim semineri verildi. Osmaniye “İntiharı Önleme İl Eylem Planı” doğrultusunda düzenlenen seminerde İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Zübeyde Gündede’nin açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Soner Özdemir, İntiharı önlemede kendinize ve başkasına nasıl yardım edebilirsiniz” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Özdemir konuşmasında, çocukların iyi koşullarda yetiştirilmesi, ruhsal rahatsızlıkların tedavi edilmesi, çevresel risk faktörlerinin kontrolü gibi çok yönlü aktivitelerle intiharın önlenmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE