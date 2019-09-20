Eğitimde Kalite Takip Sistemi Ödülleri Verildi

Osmaniye’de, Din Öğretimi Kalite Takip Sistemi ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Basri Doğan, Din Öğretiminden sorumlu ilçe şube müdürleri, ilde bulunan tüm imam hatip okulu yöneticileri katıldı. Dereceye giren Bahçe Ahmet Pekkan İmam Hatip Ortaokulu, Osmaniye Merkez Şehit Mehmet Karacatilki İmam Hatip Lisesi, Osmaniye Merkez Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu, Osmaniye Merkez Necip Fazıl Kısakürek Aanadolu İmam Hatip Lisesi ve Bahçe Şehit Furkan Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’tan aldılar. Aydın Albak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelinde tüm imam hatip okullarında 2017-2018 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanmakta olan Kalite Takip Sistemi’nin 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bakanlık Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce puanlandırılmaya başlandığını söyledi.

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